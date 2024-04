Chove em mais da metade do Ceará pelo quarto dia consecutivo

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) mostram choveu em pelo menos 94 dos 114 municípios do Estado neste sábado, 16. Este é o quarto dia consecutivo de chuva atingindo mais da metade das 184 cidades do Ceará. O maior volume registrado foi em Fortaleza, com 68 mm (milímetros) detectados no posto pluviométrico Caça e Pesca. Na média entre todos os pontos, a Capital ficou com 29,2 mm. Os valores se referem às 7 horas de sexta-feira, 15, até as 7 horas deste sábado. Ao todo, 114 dos 184 municípios informaram a condição de precipitação até o fechamento da matéria. Choveu em 158 dos 192 postos informados. Na sexta-feira, 156 municípios registraram chuvas. Já na quinta-feira, 14, foram 141. A série se iniciou na quarta-feira, 13, quando choveu em pelo menos 122 cidades cearenses.