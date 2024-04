Dia de São José: veja o funcionamento dos metrôs e VLTs no feriado

Feriado de São José: veja o funcionamento dos metrôs e VLTs no dia 19 Crédito: Divulgação- Metrofor

Em virtude do feriado de São José, padroeiro do Ceará, na próxima terça-feira, 19, as linhas Sul, Oeste e Nordeste terão funcionamento especial. Aquelas que contemplam Fortaleza e a Região Metropolitana iniciam o funcionamento em horário normal. No entanto, encerram as atividades mais cedo que o habitual. Veja: Linha Sul : Inicia às 5h30min e encerra às 19 horas, com intervalos de 30 min entre as viagens. Válido para todas as estações.

: Inicia às 5h30min e encerra às 19 horas, com intervalos de 30 min entre as viagens. Válido para todas as estações. Linha Nordeste : Inicia às 5h30min e encerra às 18 horas, com intervalos de 37 min entre as viagens. Válido para todas as estações.

: Inicia às 5h30min e encerra às 18 horas, com intervalos de 37 min entre as viagens. Válido para todas as estações. Linha Oeste: Saídas da estação Caucaia: 5h30min, 7 horas, 8h30min, 10h15min, 11h45min, 13h30min, 15 horas e 16h45min.

Saídas da estação Moura Brasil: 6h15min, 7h45min, 9h30min, 11 horas, 12h30min, 14h15min, 16 horas e 17h30min. De acordo com a Metrofor, não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri. Para consultar o horário de partida de trens por estação, é necessário consultar o site metrofor.ce.gov.br/horarios