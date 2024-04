Noroeste do Ceará em alerta de perigo por chuvas intensas até segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de chuvas intensas para o noroeste do Ceará, com riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso emitido na manhã deste domingo, 17, tem duração até as 10 horas da manhã desta segunda-feira, 18.

As precipitações podem registrar entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos, entre 60 km/h e 100 km/h.