Café Jaibaras, em Sobral, se torna Museu Orgânico

O local conhecido há mais de 70 anos apenas como Café Jaibaras tornou-se, neste sábado, 16, o Museu Orgânico do Café Jaibaras. Espaço símbolo de Sobral, a 235 km de Fortaleza, ele se transformou no 16º museu orgânico do Serviço Social do Comércio (Sesc), por iniciativa do Sistema Fecomércio Ceará.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão, a trajetória do Museu tem como principal característica a hospitalidade do casal proprietário do espaço, Expedito e Lurdinha Vasconcelos.

A proposta de transformar o Café Jaibaras em museu orgânico, conforme Gastão, surge para que o espaço, símbolo de Sobral, seja inserido no ranking do sistema nacional de museus do Brasil e do Sesc.