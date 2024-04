Adolescente internada na UTI ganha sessão de cinema

Jovem de 13 anos está internada na UTI de um hospital em Limoeiro do Norte; os profissionais do setor de saúde foram os responsáveis pela sessão de cinema

A paciente Maria Nitieska, de 13 anos, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, no Ceará, ganhou uma sessão de cinema organizada pelos profissionais do setor de saúde.

A paciente está há um mês na unidade de saúde da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), devido a um trauma causado por um acidente.

Adolescente ganha sessão de cinema na UTI: “Fiquei mais feliz”

“Foi muito bom o momento. Eu gostei bastante e fiquei até mais feliz após a exibição”, afirma a jovem, de acordo com a assessoria do hospital. A tia da menina, Carina da Silva, percebeu a melhora de humor da sobrinha.