Bombeiros cearenses representam Brasil em desafio internacional

Equipe de bombeiros cearenses participantes da "Elite Internacional Quebra Costas 2024" Crédito: Reprodução/SSPDS

Na manhã desse sábado, 16, em Portugal, uma delegação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará participou da prova “Elite Internacional Quebra Costas 2024”, representando o Brasil. A competição reuniu cerca de 500 bombeiros do Brasil, Portugal, França e Espanha. O desafio dos participantes é percorrer 500 metros equipados devidamente com o Equipamento de Proteção Individual (EPI) no menor tempo possível. Assim, a prova testa a resistência, o espírito de sacrifício e a superação dos competidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A equipe cearense representou o Brasil e foi liderada pelo tenente-coronel Hans Nelivando Rabelo, do CBMCE. Compuseram a representação: tenente Kharita Waleska Costa Viana, cabo Tiago de Lavor Gama, cabo Jefferson Castro Faustino, cabo Stephenson de Paula Saraiva e soldado Jackson Felipe Pereira Melo.