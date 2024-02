Chuva forte atinge parte do Ceará na madrugada desta segunda-feira

Precipitação começou ainda no domingo, 25, e atingiu todas as macrorregiões do Estado; além da chuva, parte do Ceará registrou fortes ventos e trovoada

Chuvas de forte intensidade atingiram o Ceará na madrugada desta segunda-feira, 26. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a instabilidade começou ainda na tarde do domingo, 25. Ela foi causada por uma massa de ar, que veio da Paraíba e do Rio Grande do Norte em sentido noroeste.

Naquele momento, a chuva era registrada no Norte do Cariri e em partes da macrorregião Jaguaribana. Outra área com precipitações, não ligada à anterior, ocorria na Ibiapaba, Litoral Norte e no norte do Sertão Central e Inhamuns.