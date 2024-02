Defesas Civis do Ceará reforçam necessidade de monitoramento de barragens

Uma capacitação realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza , durante a última quinta-feira, 22, reuniu as Defesas Civis de diversos municípios do Ceará para debater medidas de segurança nas barragens do Estado . O evento foi promovido pela Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), reforçando a necessidade de monitoramento dos reservatórios e a elaboração de planos de ação para eventuais sinistros.

Para a técnica de segurança de barragens da SRH, Fernanda Furtado, essa integração auxilia na elaboração de medidas públicas, pois com mais informações é possível tomar decisões mais precisas.

“Esse evento foi justamente para entrelaçar os órgãos. A Secretaria com as barragens, a Funceme com o geoprocessamento, a identificação e mapeamento de risco, é justamente a gente fazer essa mobilização em todas as entidades para que a gente possa colaborar com os municípios para a elaboração desses planos”, explica a engenheira.

Apesar da discussão de planos de emergência, a técnica ainda comenta que a medida de maior importância ainda é a prevenção dos acidentes. Para isso, a atualização por parte dos municípios sobre o Estado de cada barragem e quais os pontos com risco de acidentes é essencial.

“Com os desastres de barragens, a lei de 2010 foi atualizada em 2020, e ela reforçou a necessidade de o empreendedor cumprir as exigências da lei e também reforçou a necessidade de não agir já depois de o desastre acontecer, mas prever e [elaborar] ações de mitigação desse risco”, acrescenta Fernanda.

Lei de segurança das barragens

Elaborada em 2010, a Lei 12.334/2010 foi atualizada em 2020 após graves acidentes com barragens, como as tragédias nas cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. A nova legislação apresentou algumas alterações como a fórmula para a medida da altura do maciço, novas definições sobre o que é uma barragem e quem pode ser considerado empreendedor autorizado a operar no local.

Além da capacitação, o evento promovido no Ceará também serviu para acompanhar como está a adaptação de cada município às mudanças após nos primeiros quatro anos de vigência da lei.