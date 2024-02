Justiça dá dez dias para Cagece normalizar atendimento em Barro

Caso não cumpra determinações, a empresa poderá ser multada em R$ 5 mil por dia, de acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE)

A Vara Única de Barro, município a 455 km de Fortaleza, determinou que a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) regularize o abastecimento de água para os moradores do bairro Gangorra em até 10 dias.

A decisão saiu na quarta-feira, 21. De acordo com a ação, movida pela Promotoria de Justiça de Barro, a Cagece terá cinco dias úteis para apresentar plano de contingência, tendo prazo não superior a dez dias corridos para a regularização do fornecimento de água.