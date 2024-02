Perigo: Inmet emite alerta de chuvas intensas no Ceará até segunda, 26

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para cinco estados nordestinos. No Ceará, 117 municípios (veja a lista no final da matéria) estão na faixa de "perigo", com riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta vale a partir das 8h59min deste domingo, 25, até as 10 horas de segunda-feira, 26. As precipitações podem registrar entre 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos, entre 60 km/h e 100 km/h. Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba também estão na faixa de perigo.

Alerta de perigo: Instruções do Inmet

O Inmet orienta a população a não se abrigar debaixa de árvores em caso de rajadas de vento, pois há risco de queda e de descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.