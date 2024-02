Vaca é resgatada após cair em cacimba de 15 metros em Ipueiras

Uma vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará após cair em uma cacimba de 15 metros de profundidade na localidade de Baixio, na zona rural do município de Ipueiras, a 312,9 quilômetros de Fortaleza. O resgate aconteceu na tarde desse sábado, 24, e durou cerca de cinco horas.

A equipe da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros de Ipueiras foi acionada por um morador local por meio do WhatsApp informando sobre o caso. No local, para realizar o resgate, os bombeiros utilizaram um sistema de polia quatro por um, tripé e contou com o auxílio da comunidade local.

O animal foi retirado de forma segura, sem ferimentos adicionais, apenas com algumas escoriações em virtude da queda. A guarnição do Corpo de Bombeiros em Ipueiras foi composta pelos bombeiros Jairdson; Fabio; Araujo e Getúlio.