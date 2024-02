Após chuvas, água de coloração escura é vista no espigão da rua João Cordeiro, em Fortaleza

Uma água de coloração foi vista nas proximidades do espigão da rua João Cordeiro, na Praia Iracema, em Fortaleza, na última quarta-feira, 21. O POVO foi até o local para ver como estava a situação na manhã desta sexta-feira, 23, e além da água, alguns resíduos sólidos estavam boiando e correndo em direção ao mar.

A água escorre da galeria pluvial — que facilita o escoamento das águas de chuva — construída ao lado do espigão na Praia dos Crush. Em nota, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) informou que a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) iniciou os serviços de sucção da água acumulada nesta quinta-feira, 22, com a retirada de 120 mil litros de água da galeria de drenagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A autarquia afirma que o trabalho deve continuar, mas com as chuvas desta sexta-feira, 23, precisou ser paralisado. Explicou também que durante as chuvas, a água das ruas é coletada pelos bueiros e direcionada para as galerias pluviais subterrâneas.



“Estas têm a função de transportar a água até pontos de deságue, como rios, córregos ou sistemas de tratamento de água. Durante esse processo, a água da chuva arrasta consigo diversos tipos de sujeira presentes nas ruas, incluindo poeira, folhas, óleos e fuligem provenientes da poluição atmosférica e outros fatores. Esses resíduos podem interferir no aspecto da água, gerando turbidez”, menciona a Agefis.