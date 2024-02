Ceará chega a sete dias seguidos com chuvas em todas as regiões

Foto de apoio ilustrativo. Ceará já atingiu média histórica de chuvas para fevereiro Crédito: AURÉLIO ALVES

Desde o dia 18 de fevereiro, o Ceará registra chuvas em todas as regiões, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). São sete dias seguidos com precipitações distribuídas pelo Estado. Com cinco dias restantes no mês, todas as regiões já atingiram a média chuvas para o período. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Litoral de Fortaleza teve o volume de precipitação que mais divergiu da média histórica. Choveu 64,1% a mais, com média de 239 mm até este sábado, 24. A região abrange outras 13 cidades além da Capital.