Pedalando à vista do mar: Grande Mucuripe recebe festival Bike Arte

Festival Bike Arte Brasil aconteceu na praça Castelo Encantado, no Grande Mucuripe Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

A coordenadora do projeto, Carol Pires, explica que o Bike Arte Brasil foi idealizado pelo Instituto Aromeiazero, cujo foco é trabalhar com a mobilidade urbana por meio da bicicleta. “(O Instituto) viu um potencial para ocupar as ruas de bairros periféricos, de vários territórios, para dialogar com a cidade”, completa. Em sua terceira edição na capital do Ceará, Fortaleza, o evento com foco na valorização da bicicleta vai além de abordar a serventia para a locomoção diária. A proposta é transformar a bike em um instrumento de lazer, reunindo familiares e amigos. É o caso de Cláudia Amorim, técnica de enfermagem, que decidiu acompanhar o sobrinho na hora de consertar a bicicleta. “A mãe dele trabalha e eu vim acompanhar. Cheguei ontem, vim hoje de novo, e tá sendo o máximo”, relata. >> Websérie sobre o bairro Mucuripe está disponível no Youtube; CONFIRA O responsável pelos consertos, Evanésio, está rodeado por crianças e adolescentes, todos aguardando a sua vez, mas não deixa de comentar sobre as impressões pessoais do Bike Arte: “São vários (meninos) se divertindo, andando de bicicleta, interagindo, participando de outras atividades que tem aqui, como o grafite”. E se o problema é aprender a andar de bicicleta, o festival não pretende deixar nenhum futuro ciclista de lado. Em parceria com o Bike Anjo Fortaleza, que se dedicar a ensinar todos os públicos a andar de bike, a praça se tornou também um local de aprendizado para crianças, jovens e até adultos.

Play

A estudante Rebeca Drummond destaca que o festival está promovendo o entretenimento na comunidade e se mostra nervosa, mas animada, em conseguir andar de bike. “Eu pretendo aprender agora. Estou muito animada para talvez aprender a andar”, sorri, enfatizando o talvez. "A gente veio para um lugar que a gente ainda não tinha vindo. Então o Bike Anjo tá conhecendo a comunidade e a comunidade tá conhecendo o Bike Anjo", relata Felipe Alves, coordenador do projeto em Fortaleza. "Uma coisa interessante que a gente percebeu foi que a maioria das crianças daqui, talvez por ter mais costume de brincar na rua, a maioria já sabe pedalar", explica.

Pedalando à vista do mar: além da bicicleta, a arte colorindo a comunidade Dhiovana "Dhiow" Barroso pintando o seu mural Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO Não é preciso se esforçar para, caminhando ao redor da praça, vislumbrar o mar. Ele se estende como um cartão-postal do bairro, decorado por barcos que ora se tornam visíveis, ora viram pontos à medida que velejam. Entre os ciclistas mirins ziguezagueando no entorno do Castelo Encantado, as construções que circundam o espaço começam a receber salpicos de cores. A cortesia é feita por artistas que realizam oficinas para o Bike Arte Brasil e agora transformam as casas em uma segunda vista, “rivalizando” com o apelo das ondas do mar.