Ceará segue com probabilidade de chuva para esta terça de Carnaval

A segunda-feira de Carnaval foi de chuva em alguns pontos do Ceará. Conforme divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em 23 municípios entre as 7 horas dessa segunda-feira, 12, e as 7 horas desta terça-feira, 13. O maior registro foi em Ibiapina, na região da Ibiapaba, com 43 milímetros (mm).

Nas primeiras horas desta terça-feira, Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza, além de Uruburetama, registraram chuvas leves.

No último fim de semana, entre às 7 horas da manhã do sábado, 10, e as 7 horas da manhã de domingo, 11, Fortaleza registrou a segunda maior chuva dos últimos 50 anos, com 215 mm.