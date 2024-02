Fortaleza registra chuva de 112 mm nas últimas 24 horas, a maior do estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Pesquisa (Funceme), registrou chuva em 30 dos 184 municípios do Estado das 7 horas do domingo, 11, às 7 horas desta segunda-feira, 12. A maior chuva foi apontada em Fortaleza, com 112 milímetros, enquanto a menor aconteceu em Ipaumirim, a 415 quilômetros da Capital.

Ainda conforme a Funceme, dez postos registraram chuvas acima de 20 milímetros. Outros cinco postos tiveram chuvas com 40 milímetros ou mais. Já as chuvas acima de 50 milímetros, 80 milímetros e 100 milímetros foram anotadas em dois postos cada.

Desde o último sábado, 10, vários municípios cearenses têm registrado chuva. A maior aconteceu em Fortaleza. Das 7 horas de sábado, 10, às 7 horas de domingo, 11, choveu 215 milímetros na Capital do Ceará.



As fortes chuvas registradas em Fortaleza causaram transtorno, como queda de árvores, transbordamento de rios, queda de residência e falha no fornecimento de energia elétrica.