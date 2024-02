Inmet emite alerta amarelo para chuvas em 85 municípios do Ceará

Notificação vem após um fim de semana de fortes chuvas em algumas regiões do estado, como a Ibiapaba, o Cariri, além de Fortaleza e Região Metropolitana Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, 12, um alerta amarelo, que indica chuvas intensas com riscos potenciais. A área do alerta abrange boa parte do território brasileiro, incluindo 85 municípios cearenses. Confira a lista completa abaixo. As chuvas deverão variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, evite-se abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é orientado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e a não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Funceme indica chuvas fracas e moderadas pelo Ceará Previsões da Funceme também indicam precipitações neste início de semana, porém estas devem ser menos intensas, variando de fracas para moderadas. Para esta segunda, 12, as chuvas devem ocorrer no Litoral Norte, na Jaguaribana e na Ibiapaba, de forma isolada. Já para a terça, 13, espera-se chuva isolada na faixa litorânea, na Jaguaribana, no Cariri e na Ibiapaba. Vale frisar que o modelo de previsão da Funceme é diferente do Inmet. A Fundação trabalha com previsões localizadas, ou seja, em postos situados em diversas partes do Estado. A previsão do tempo no Inmet se baseia em dados atmosféricos. Por isso, pode haver divergência. “As chuvas previstas para hoje e próximos dias devem ocorrer em razão de áreas de instabilidade proveniente do oceano Atlântico bem como efeitos de brisa e combinação de temperatura, umidade e relevo”, explica a Funceme. Em relação às temperaturas, para hoje, 12, os maiores valores devem ser registrados na macrorregião Jaguaribana, em torno de 37°C. Já as menores temperaturas devem ser registradas no Cariri e na Ibiapaba, em torno de 19°C.

Em Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), temperaturas máximas de até 32ºC e mínimas de 24°C. Fortes chuvas provocaram alagamento e quedas de energia em Fortaleza Notificação vem após um fim de semana de fortes chuvas em algumas regiões do Estado, como a Ibiapaba, o Cariri, além de Fortaleza e Região Metropolitana. Na capital, foram registrados 215 mm de sábado para domingo, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O cenário foi de ruas alagadas, quedas de energia, quedas de árvores, além do cancelamento de tradicionais festividades de Carnaval ao ar livre, entre eles, o Carnaval das Crianças, no Passeio Público e o Carnaval do Parque Rachel de Queiroz.