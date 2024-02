Homem atropelado por caminhão de lixo será indenizado em R$ 56 mil

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu em favor de um homem que processou a Ecofor, companhia de coleta de lixo, após ter sido atropelado por um caminhão da empresa. O caso foi julgado pelo Tribunal em 24 de janeiro e divulgado nessa segunda-feira, 5.

Segundo o TJCE, os desembargadores resolveram manter a sentença de primeira instância. A empresa havia sido condenada a pagar R$ 6.100 por danos materiais e R$ 50 mil por danos morais e estéticos, mas recorreu.

O caso ocorreu em 2015. O homem andava de bicicleta com a filha no bairro José Walter, em Fortaleza, quando foi atingido pelo caminhão, que fazia uma curva. O motorista do veículo não teria checado, antes de realizar a conversão, se havia alguém na pista.