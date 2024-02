Itarema: suspeitos de envolvimento em homicídios são presos

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as prisões são resultado do trabalho de combate ao tráfico de drogas e homicídios na região.

Três adultos foram presos e um adolescente apreendido por envolvimento em homicídios registrados no município de Itarema , a 210 quilômetros de Fortaleza, no Ceará . Ações foram divulgadas nesta segunda-feira, 5.

Francisco Klever Duarte do Nascimento, de 26 anos, conhecido como "Avatar", e um adolescente de 17 anos de idade foram capturados.

As ações fazem parte do trabalho das delegacias municipais de Acaraú e Itarema. Houve apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).