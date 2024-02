Suspeito diz que matou casal em barraca na Praia do Futuro por vingança

Um homem foi preso nesse domingo, 4, suspeito de um duplo-homicídio ocorrido na Praia do Futuro, em Fortaleza. O casal foi morto a tiros no domingo, 28. O suspeito alega, em depoimento, que matou por vingança, segundo o titular da 8ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Ícaro Coelho.

Foram mortos Uzias Vieira Queiroz, de 45 anos e a companheira Viviane Freitas Faustino, de 30 anos. O homem preso alega que foi vítima de lesão corporal pelo casal em dezembro de 2023 e que no domingo teve a "oportunidade" de matar os dois em uma barraca na Praia do Futuro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o diretor do DHPP, Ricardo Pinheiro, o homem confessa que efetuou os disparos. "Ele relata que em dezembro do ano passado foi agredido por pessoas no bairro em que morava. Entre as pessoas estava o casal", relata.