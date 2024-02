Facção recruta e paga pessoas em Fortaleza para prática de crimes em Itarema

Duas organizações criminosas entraram em conflito pelo domínio do território de tráfico de drogas no município de Itarema , a 210 quilômetros de Fortaleza. Em pouco mais de um mês, a guerra entre facções causou nove mortes violentas no município, de acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Três suspeitos de recrutarem pessoas na capital cearense para a prática de crimes na cidade foram presos. Os dados foram divulgados em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 5, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

De acordo com o titular da delegacia de Itarema, delegado Adriano Zeferino, todos os homicídios registrados no município em 2024 têm indiciativo de autoria. Com a apreensão do adolescente e a prisão dos três alvos de mandados, que são considerados pela Polícia Civil pessoas com poder de chefia no grupo e articuladores do crime, os casos devem ser elucidados.

O titular do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, delegado Marcos Aurélio, descreve Itarema como um municpípio "complicado", em que há uma disputa de território. Uma determinada organização criminosa predomina na área e outro grupo tenta "tomar" a região.

Ele ressalta que o principal intuito é de pacificar a cidade para que as pessoas possam viver com tranquilidade. Todos os chefes de organização da área foram identificados por meio do trabalho investigativo.

Foto de apoio ilustrativo. Divisa entre áreas urbana e rural no município de Itarema Crédito: FCO FONTENELE

De acordo com o delegado Marcos Aurélio, para realizar as ações criminosas, pessoas são recrutadas pelo crime em Fortaleza e pagas para viajarem até Itarema com o objetivo de praticar homicídios integrantes de grupos rivais.

Os nomes dos presos não foram divulgados, mas a Polícia Civil informou que eles têm 25, 26 e 27 anos. A PC-CE ainda apreendeu uma pistola calibre 38 e dez munições. Os homens estão à disposição da Justiça.