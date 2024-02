Professores de Fortaleza percorrem ruas em manifestação por reajuste salarial

Categoria está em greve desta a última terça-feira, 30, e devem continuar com a paralisação até a próxima quarta-feira, 7

Profissionais da Educação da rede municipal percorrem na manhã desta segunda-feira, 5, as ruas da Capital em manifestação pelo reajuste salarial. Ação faz parte da agenda de paralisação da categoria prevista para esta semana. A marcha dos professores saiu da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep), no bairro Dionísio Torres, por volta das 9 horas, e prossegue até à Secretaria Municipal de Educação (SME). Mais de cem profissionais marcam presença no ato.

Os professores reivindicam um reajuste salarial direto de 10,09%, elevando o piso para R$ 4.580,57. Na última sexta-feira, 2, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), propôs reajuste parcelado, o que não foi aceito pela categoria.

Outras demandas cobradas pelos profissionais é a recriação dos cargos de técnicos; a revogação da lei que retirou dos novos professores o direito à licença-prêmio; a elevação do teto de contribuição dos aposentados e a aplicação da CLT para os assistentes e professores substitutos.