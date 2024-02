Prefeitura de Horizonte paredões de som que ultrapassem limites sonoros no Carnaval

Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará

De acordo com o MPCE, a prefeitura proibirá a utilização de equipamentos de som que excedam os limites sonoros previstos na legislação, 85 decibéis (dB).

A Prefeitura de Horizonte , município localizado a 45 quilômetros de Fortaleza, proibirá o uso de paredões de som que ultrapassem o limite permitido durante os festejos de Carnaval 2024 . A decisão vem após uma recomendação do Ministério Público do Ceará (MPCE), que foi acatada pela gestão municipal.

O município também não realizará cadastros de veículos de som que violem a legislação ambiental, nos períodos de festividades ou em outras épocas do ano. Quem descumprir poderá ser responsabilizado nas esferas civil, administrativa e criminal.

A recomendação do Ministério Público foi encaminhada após reclamações da população sobre o uso dos paredões de som em residências, veículos automotivos e estabelecimentos, como casas de show, restaurantes, bares e quiosques.

O MPCE orienta as Polícias Militar e Civil na colaboração com os órgãos de fiscalização ambiental durante a notificação das práticas de poluição sonora, convocando testemunhas quando forem acionadas e adotando medidas legais caso a medição do nível de som ultrapasse 85 dB, valor considerado prejudicial à audição.

O Ministério Público também recomenda que os agentes realizem ações preventivas, como blitz em locais com alta incidência de poluição sonora.

Os órgãos de fiscalização municipais e estaduais também foram orientados a cumprir as atribuições relacionadas à concessão de licença para os locais que precisam utilizar aparelhos sonoros.

O documento aponta que estabelecimentos que utilizam instrumentos musicais ou de percussão coloquem avisos, em locais visíveis, informando sobre a proibição do uso de som automotivo em volume que seja possível ouvir do lado de fora do veículo.