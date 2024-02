Parque da Lagoa da Maraponga: obras interrompidas representam insegurança para moradores

Parque da Lagoa da Maraponga está em estado de abandono Crédito: Samuel Setubal

O Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga, localizado na avenida Godofredo Maciel, em Fortaleza, está em estado de abandono. Em agosto de 2021, foram iniciadas obras de revitalização no local. Contudo, poucos meses após o início das intervenções, os trabalhos na Unidade de Conservação (UC) foram interrompidos. A esperança de ressignificação de um espaço visto como perigoso e mal cuidado se tornou frustração para moradores da região. A Unidade de Conservação (UC) do Parque Ecológico da Maraponga compreende uma área total de aproximadamente 31 hectares. Apesar de ser um equipamento municipal, a Secretaria Estadual de Obras Públicas (SOP) é encarregada pelas obras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com projeto, os serviços de revitalização no espaço compreenderiam uma porção de 11 hectares delimitados pela avenida Godofredo Maciel, rua Suíça e o condomínio residencial Parque Maraponga.

Play

Ele comenta que nunca se arrisca em adentrar nas áreas inferiores do Parque, mais próximas da Lagoa. “Eu levo ela [a cachorrinha Nina] comigo nos fretes e paro pra levá-la pra passear, mas não me arrisco a ir para aqueles lados. Já vi pessoas que achei serem perigosas para lá, e a gente hoje não pode confiar. Também tem material que corta, e pra ela é um perigo”, conta o motorista. A área mais próxima à avenida Godofredo Maciel é utilizada, principalmente, como local de estacionamento para carros, motocicletas e até veículos pesados, como ônibus. A quantidade de veículos, contudo, não representa maior movimentação no Parque, que se mantém majoritariamente sem transeuntes. A visão bucólica do Parque se confunde com restos de construção e estruturas demolidas, como colunas de sustentação dos gradis quebradas, barraquinhas de alimentos e contêineres pichados, além de quiosques inacabados, muitos ainda apenas com colunas erguidas e sem teto ou o restante da alvenaria feita.

Por quase toda a extensão, há a presença de mato alto e materiais de construção corroídos pelo tempo jogados ao chão, incluindo pedras, tijolos, areia, brita e anéis de poço. Há ainda mesas e um pequeno palco com pedras também em situação de ruína, bem como quadra de futsal e campo de futebol inacabados. Apesar da infraestrutura precária do Parque, o vendedor Antônio Gleyson, 32, não se sente intimidado em utilizar o espaço para descanso em seus momentos de intervalo do trabalho. Quando questionado sobre as obras no equipamento, o morador do bairro Maraponga chegou a se espantar. “Eu não moro aqui há muito tempo, cerca de há um ano, mas eu nem sabia que aqui estava em obras”, diz. Ele relata que, apesar de maiores cuidados pelos órgãos públicos com o local, a Lagoa da Maraponga ainda é um ponto querido pelos moradores. “Vejo que eles vêm mais para descansar e caminhar. De noite, eles vêm comer algo nas barraquinhas que ficam na frente. É perigoso ir mais para baixo [às margens da Lagoa]. Eu mesmo não confio ir para lá”, relata o Antônio Gleyson.