Homem é preso por esfaquear três pessoas em Aracati; uma delas em hospital

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Tiago Lira de Oliveira confessou o crime e disse que as vítimas eram desafetos dele

Tiago foi preso por policiais militares na rua José Lira, em Fortim , município vizinho a Aracati. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracati, onde foi feita a autuação por tentativa de homicídio. Em depoimento, Tiago confessou o crime e disse que as vítimas eram desafetos seus.

Um homem foi preso em flagrante por esfaquear três pessoas na madrugada desse domingo, 4, em Aracati , no Litoral Leste do Estado. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), após o crime, Tiago Lira de Oliveira, de 33 anos, chegou a retornar à unidade de saúde para a qual uma das vítimas foi encaminhada e efetuou mais duas facadas contra ela.

Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 5, o juiz Caio Lima Barroso decretou a prisão preventiva de Tiago.

“Ressalto que o preso já responde a outra ação penal, os delitos constatados por ocasião do flagrante e o fato de ser criminoso contumaz, envolvido com tráfico e facções, demonstram a gravidade em concreto dos delitos e conduzem a necessidade da manutenção da prisão do autuado, até ulteriores investigações e a fim de cessar ou mitigar a atuação na região, como forma de manutenção da ordem pública”, escreveu o magistrado na decisão.