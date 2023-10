Natal Sem Fome 2023 é lançado no Ceará e já está recebendo doações de alimentos

A meta do Natal Sem Fome 2023 é conseguir 60 toneladas de alimentos no Ceará Crédito: Lyvia Rocha / Divulgação

Foi lançada na manhã deste sábado, 28, no Parque Adahil Barreto, em Fortaleza, a edição 2023 do Natal Sem Fome, tradicional campanha de arrecadação de alimentos que, ao longo de três décadas de ação, alimentou mais de 32 milhões de pessoas em todo o Brasil. Com o tema "Neste Natal, o melhor presente é sua solidariedade", a campanha tem a meta de arrecadação, para o Ceará, de 60 toneladas de alimentos não perecíveis, com doações que podem ser feitas individualmente, em grupo ou por empresas privadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Diversas atividades voltadas para o público infantil foram oferecidas no Adahil Barreto com a proposta de unir diversão e aprendizados sobre o papel da cultura como ferramenta de transformação social. Espalhados pelo parque, grupos de contação de história, brincadeiras com personagens infantis e oficina de confecção de cartazes envolviam as crianças em atividades lúdicas.