Programa Ceará sem Fome abre edital para credenciamento de organizações civis

O edital está disponível no site da iniciativa, e as inscrições podem ser feitas a partir do dia 31 de outubro

O Programa Ceará sem Fome, do Governo do Estado, abriu edital para credenciar organizações civis que estejam aptas a serem assistidas com as doações das ações desenvolvidas pela iniciativa estadual. As entidades que quiserem se cadastrar devem ter histórico na luta pelo fim da insegurança alimentar no Ceará.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio O POVO CBN Cariri, a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas, explica que o programa tem três ações imediatas, que são o cartão Ceará sem Fome no valor de R% 300 para 43 mil famílias; as cozinhas Ceará sem Fome e a arrecadação de alimentos.

Lia pontua ainda que o edital está em publicidade até o dia 31 de outubro, e, a partir dessa data, qualquer entidade que se interessar em receber os gêneros alimentícios podem se inscrever por meio do site do programa Ceará sem Fome.