Segurança Alimentar: conferência discute combate à fome no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-10-2023: Primeira-dama Lia Freitas em Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, promovida pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Social (SPS) . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A conferência estadual ocorre após a realização de 14 conferências territoriais e mais de 150 conferências municipais. A partir do compartilhamento de demandas de cada município e de debates sobre o combate à fome no Ceará. Segundo o Secretário Executivo da Infância, Família e Combate à Fome da Secretaria de Proteção Social, Caio Cavalcanti, a partir da conferência, o Governo deve planejar ações e elaborar de forma eficaz o Plano de Segurança Alimentar, que deverá ser elaborado ainda neste ano.

“Neste ano, a gente quer concluir o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele vai ser normatizado, publicado e as ações serão realizadas. A conferência é uma norteadora do plano, porque aqui é a oportunidade de a gente ouvir a sociedade civil. Os municípios, a partir da realidade e necessidades, trazem as propostas, a gente debate e, depois, isso vai ser considerado no plano que é colocado em prática pelo Governo”, explicou De acordo com Onélia Santana, secretaria estadual da Proteção Social (SPS), o evento busca discutir democraticamente estratégias para erradicação da fome e transmitir as demandas dos municípios ao Governo Federal.

“É um debate que começa lá no município, em toda a sociedade dos municípios. Depois vem a discussão a nível do estado e depois a discussão com o Governo Federal, na conferência nacional que vai acontecer lá em Brasília. Ouvir as pessoas que estão nos municípios, nas comunidades mais distantes e reunindo aqui e essa discussão chegar até nível federal para potencializar as ações dos estados que já vem enfrentando esse desafio”, disse.

A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar aponta que a insegurança alimentar consiste na situação em que uma pessoa ou família não tem acesso regular à alimentação, sem a qualidade e quantidade adequada de alimentos. Há níveis de insegurança alimentar, variando de:



Leve: incerteza sobre a disponibilidade de alimento;

Moderada: quantidade de alimentos é insuficiente;

Grave: privação de alimentos para pessoas da família/fome Segurança Alimentar: ações do governo para o combate à fome

Caio Cavalcanti, explica que o governador Elmano de Freitas decidiu intensificar e priorizar ações de combate à fome no Ceará, principalmente por conta da pandemia de Covid-19.

O programa Ceará Sem Fome, liderado pela primeira-dama Lia de Freitas, é realizado de forma conjunta pela SPS e pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário e promove ações que possibilitem o acesso da população à alimentação diária para reduzir a insegurança alimentar.

Entre as ações realizadas está a distribuição de cartões para famílias em vulnerabilidade que serão beneficiadas mensalmente com o valor de R$ 300 para a aquisição de alimentos. A iniciativa foi lançada em junho, após o lançamento do Pacto por um Ceará Sem Fome, e mais de 43 mil cartões carregados foram entregues à população dos 184 municípios.



O programa também desenvolve a rede Cozinhas Solidárias, que oferece 100 refeições diárias para pessoas em situação de extrema pobreza. Atualmente, 13 cozinhas estão em funcionamento em Fortaleza e novas unidades deverão ser instaladas na Capital, além de São Gonçalo do Amarante (6), Caucaia (4) e Paraipaba (2). Ao todo, o Governo prevê a construção de mais de 1.200 equipamentos, distribuídos em todas as cidades.

Segundo a primeira-dama e presidente do Programa, Lia de Freitas, a gestão planeja ampliar o programa a partir da contratação de restaurantes populares em locais onde não é possível o desenvolvimento das cozinhas solidárias. O projeto será desenvolvido no Ceará após análise da logística que já é realizada no estado da Paraíba, onde as refeições da iniciativa custam R$ 1.