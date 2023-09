O POVO News: Na ONU, Lula cobra países ricos sobre combate à fome e mudanças climáticas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 19. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz a repercussão do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O petista cobrou ações de países ricos no combate à fome e na reversão das mudanças climáticas.

Assista ao vivo:

Para analisar as falas do presidente, o programa contará com a presença do cientista político Uriã Fancelli. O episódio volta a tratar do projeto discutido pela Comissão da Família, que se opõe ao casamento homoafetivo no Brasil. A proposta estabelece que nenhuma relação entre casais homossexuais pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. Caso venha a ser transformada em lei, ela não teria o poder de anular casamentos anteriores.