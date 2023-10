Cerca de 100 mil mudas serão distribuídas durante o Ceará Natal de Luz 2023

As plantas frutíferas poderão ser trocadas por garrafas de plástico em campanha de incentivo à preservação do meio ambiente

Aproximadamente 100 mil mudas frutíferas serão distribuídas no Ceará Natal de Luz em 2023. A entrega das plantas será realizada no mês de novembro, na Praça do Ferreira, em Fortaleza , durante campanha de conscientização ecológica.

Apesar da distribuição no coração da Capital, as mudas são cultivadas no município de Pacoti, a 93 km de Fortaleza. Aldeni Alves, um dos responsáveis pelo plantio, conta que uma equipe inteira é destacada apenas para o trato com as plantas destinadas ao Ceará Natal de Luz.

“É muito gratificante fazer parte desta grande corrente em prol do meio ambiente, atuando com tantos outros parceiros como agentes de transformação”, afirma em nota o produtor da Agrofloresta, empresa responsável pelo cultivo das árvores em Pacoti.

Garrafas angariadas terão destino sustentável

Além da inserção de mais árvores, a iniciativa também busca retirar as garrafas plásticas das ruas e esgotos e direcioná-las para um fim ecologicamente responsável, conforme a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

“Com a ajuda da população, a gente consegue dar um destino sustentável para o lixo. Somente em 2022, conseguimos juntar uma tonelada de garrafas PET, gerando bônus de energia para ajudar na manutenção da Associação Nossa Casa Mãe África, localizado no bairro Granja Lisboa”, destaca o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante.

Neste ano, o Ceará Natal de Luz chega à sua 27° edição. Realizado pela CDL Fortaleza em parceria com o Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, o evento terá início no dia 17 de novembro, com abertura na Praça do Ferreira.