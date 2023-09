Enem 2023: concurso de redação premia estudantes do Ceará

O concurso é uma das ações que fazem parte do Enem Mix , construído pela FDR em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) desde 2015. A intenção do programa é facilitar o ingresso de estudantes de escola pública às universidades, democratizando o acesso ao ensino superior , segundo explica Raymundo Netto , gerente de criação de projetos da FDR.

Estudantes da rede estadual de ensino podem participar de concurso da Fundação Demócrito Rocha (FDR) que premiará redações no modelo dissertativo-argumentativo . O texto é característico do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja edição de 2023 ocorre em 5 e 12 de novembro .

Na visão de Vicente Jr., especialista em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), o concurso de redação é um incentivo a quem se prepara para o Enem. Segundo ele, o certame pode conferir mais segurança e ser um aval quanto ao nível de habilidade dos estudantes.

Responsável por ministrar cursos para alunos e corretores no Enem Mix, Vicente Jr. afirma que, em concursos de anos anteriores, participantes que apresentaram notas altas repetiram o bom desempenho no exame oficial.

“Nós conseguimos ter uma amostragem de notas boas de alunos, e isso confirma um trabalho feito pelos professores de redação nas escolas [estaduais]”, pontuou ele.

“A gente tem que elogiar os professores. Se esse aluno tira uma nota boa neste concurso e essas notas se confirmam no dia da prova, então é um trabalho muito bem feito”, acrescentou.



Redação Enem 2023: como participar do concurso?

O concurso é direcionado a alunos do terceiro ano (público-alvo do Enem) do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Interessados no concurso devem submeter redações à plataforma digital da FDR. Cinco temas foram propostos, e, apesar de não ser obrigatório o envio de cinco redações, Raymundo Netto destaca ser o caminho mais recomendado.