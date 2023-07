5 dicas para se preparar para o Enem 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem, é uma das avaliações mais importantes do Brasil. Realizado anualmente, ele é reconhecido por sua abrangência, pois vai além de uma prova tradicional, abordando temas sociais, culturais e atuais.

Este ano, o Enem será realizado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil. Por isso, diversos estudantes se preparam intensamente para a prova, buscando obter boas notas que podem abrir portas para a entrada em universidades e programas educacionais em todo o país.

Para ajudar nessa fase decisiva, reunimos alguns especialistas que dão dicas valiosas para que os estudantes estejam preparados para o Enem 2023. Confira!

1. Preparação para a reta final

Para encarar uma prova como o Enem, é fundamental lembrar que a preparação vai muito além do conhecimento. É preciso que o estudante cuide também da saúde física e emocional. A prática de atividade física, uma boa alimentação, sono adequado e evitar os exageros também fazem parte da preparação.

“Mas o conhecimento, claro, deve estar afiado. Para isso, é preciso ter disciplina e planejamento. A preparação para o Enem deve seguir a lógica da preparação de um atleta”, explica Fabrício Garcia, fundador da Qstione, plataforma de avaliação e análise de dados educacionais. “O estudante deve começar lento, preparando a mente para uma carga maior de estudos e depois intensificar os estudos a médio prazo”.

Agora, a 100 dias da prova, a dica do especialista é diminuir gradativamente a carga de estudos, aumentar o número de exercícios e de simulados, exercitar a prática de fazer a prova e aumentar a resistência cognitiva.

2. Redação nota 1000

Atingir a nota máxima na redação do Enem é o objetivo de muitos alunos. Afinal, como é possível alcançar essa meta? Julia Ferreira, coordenadora de redação da Redação Nota Mil, plataforma de prática e correções de redação, explica que “primeiramente, é importante se preparar no período até a realização da prova: estude a grade e o manual do candidato, bem como as redações que receberam nota 1000 em edições anteriores para entender melhor o que a banca espera”.

Além disso, a especialista sugere estudar e praticar a produção de textos para corrigir eventuais problemas de Língua Portuguesa e treinar a capacidade argumentativa. “Mantenha-se atualizado, ou seja, fique por dentro do que está acontecendo, sobretudo no país, uma vez que quanto mais informações e repertórios originais você tiver em mente, melhor será a sua argumentação”, finaliza.

3. Faça simulados e exercícios

Com a chegada do Enem, muitos alunos começam a fazer simulados e exercícios das versões anteriores da prova, será que isso ajuda? Segundo o professor Rodney Brasil Luzio, coordenador pedagógico do Curso Anglo, essa é uma boa alternativa.

“[…] Para esse exame, dividido em dois dias e cada um deles com características bem distintas, a preparação deve conter, entre outros elementos, dois fundamentais: a resolução de uma grande quantidade de exercícios característicos do modelo dessa prova para que o aluno perceba seus pontos fortes e sensíveis; e testar estratégias de resolução de prova por meio de simulados que mostrarão a eficácia dos exercícios treinados e, consequentemente, se alguma rota deve ser alterada”, sugere.

4. Estude sobre atualidades para o Enem

Estar antenado aos eventos que ocorrem no Brasil e no exterior vai além da necessidade de responder uma questão ou escrever uma excelente redação. Enquanto cidadão, o estudante precisa se inteirar do que está acontecendo no seu país e no mundo para tomar decisões políticas ou até mesmo para escolher o curso e a universidade que irá estudar.

Magna Celene Parreiras de Assis, coordenadora de segmentos do núcleo SP do Grupo Salta, cita um exemplo do que pode acontecer durante a prova. “A temática de ‘mudanças climáticas’ poderá aparecer nas questões de Ciências Humanas ou Natureza, mas o estudante terá que analisar um gráfico sobre o desmatamento na Amazônia, como aconteceu na prova do ENEM em 2008, e ainda fazer uma redação sobre o efeito do desmatamento nas mudanças climáticas do planeta”.

Para estar a par de tudo, a especialista afirma que é importante conhecer temas atuais dos principais veículos de comunicação do país e do mundo, analisar como o governo, as empresas privadas e até mesmo o 3º setor estão lidando com essa problemática e quais são as propostas de resolução apresentadas por cada setor no curto, médio e longo prazos.