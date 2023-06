Enem 2023: total de inscritos no Ceará cresce 7%, mas não reverte queda da pandemia

O número de inscritos cearenses no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 atingiu a marca de 242.964 participantes. O número aponta alta de 7% em relação a 2022, quando o Estado registrou 227.145 inscrições. Em termos absolutos, este ano teve um aumento de 15,8 mil candidatos.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Inep aplicará o Enem 2023 em 5 e 12 de novembro.

No Ceará, apesar do aumento no número de candidatos, o total de inscritos não atingiu o patamar da pré-pandemia. Em 2019, o Inep chegou a registrar o número 329.251 inscrições no Estado. No entanto, os dados já mostram a interrupção da tendência de queda.

Em um ranking de estados com os maiores números de inscrições no Enem 2023, o Ceará está em quinto lugar. As outras colocações nacionais se dão por São Paulo (590.759) em primeiro lugar, seguido de Minas Gerais (358.599), Bahia (324.272) e Rio de Janeiro (282.300).

Enem 2023: reversão da curva de queda



Em seu perfil oficial do Twitter, Camilo Santana, ministro da Educação, comemorou o aumento do número de inscritos no Enem, além de destacar a interrupção da tendência de queda do número de inscritos na prova nos dois últimos anos.

"Nós estamos trabalhando para que os nossos jovens possam voltar a sonhar com mais oportunidades, para que conquistem o seu diploma na universidade”, escreveu o ministro e ex-governador do Ceará.

Em âmbito nacional, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2023. O avanço registrado é de 13,1%, em relação a 2022, quando foram 3.476.226; e de 14,2%, em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos.

Enem 2023: perfil dos inscritos



Entre os 3,9 milhões de inscritos, a maioria é de candidatos isentos da taxa de inscrição (63%) e de pessoas do sexo feminino (61,3%).

Além disso, mais de 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio. Os concluintes deste ano são 1,4 milhão (35,6%).

Entre os inscritos, 620.250 (15,8%) são estudantes do 1º ou 2º ano que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos e outros 17.443 (0,4%) também são “treineiros”, aqueles que não cursam nem concluíram o ensino médio.

Em relação a média de idade, a maior parte dos participantes tem 17 anos (21,5%), seguida pela faixa etária que vai de 21 a 30 (20,8%) e pelo grupo que possui 18 anos (20,8%).