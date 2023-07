7 plataformas com conteúdos gratuitos para Enem e vestibulares

Com a proximidade do segundo semestre, a corrida para ir bem na prova do Enem e de vestibulares é cada vez mais acirrada. No entanto, muitos alunos contam apenas com os conteúdos oferecidos pelos professores nas escolas regulares, uma vez que os cursinhos preparatórios presenciais têm custos elevados e exigem disponibilidade para que o aluno se desloque para as aulas.

Pensando em contribuir com o preparo dos vestibulandos e complementar o que é aprendido em sala de aula, plataformas digitais de educação oferecem cursos gratuitos nesta “quase” reta final. Essas iniciativas têm se mostrado essenciais para que estudantes de todas as regiões do país possam se preparar de forma eficiente para a prova, democratizando o acesso à educação e abrindo oportunidades aos que desejam passar no Enem ou ingressar no ensino superior.

Por isso, confira as 7 principais plataformas que disponibilizam conteúdos gratuitos para Enem e vestibulares.

1. Plataforma Professor Ferretto

A Plataforma Professor Ferretto oferece gratuitamente o Curso Básico de Exatas para o Enem. Com mais de 20 horas de aulas, a plataforma disponibiliza aos estudantes conteúdos das disciplinas de Matemática, Física e Química em videoaulas, além de centenas de exercícios para que os alunos coloquem em prática o que foi aprendido. Os materiais são liberados para acesso após os alunos realizarem um breve cadastro.

Indo além, a plataforma lançou o ENEM’s Anatomy, um E-book gratuito com uma análise de incidência dos assuntos mais cobrados nas provas do ENEM desde 2014. Com esta análise completa de todas as matérias, os estudantes otimizam o tempo nesta reta final e focam nos assuntos que mais caem na prova – o conteúdo completo está disponível em arquivo e vídeo.

2. Curso Enem Gratuito

Com aulas em formato de videoaulas, exercícios e simulados, a Rede Enem auxilia os estudantes na compreensão dos conteúdos e no desenvolvimento das habilidades exigidas no exame, como a escrita para a redação. Além disso, a Rede Enem conta com uma comunidade online nas redes sociais, onde os alunos podem interagir e trocar experiências de estudo.

3. Plataforma Enem Action

Por meio de lives gravadas, o Enem Action apresenta o conteúdo ao vivo de forma dinâmica e interativa. Essa abordagem cativante permite que os vestibulandos consigam ter uma melhor absorção da matéria. A plataforma conta com professores de todas as disciplinas presentes na prova do Enem, possibilitando que o estudante tenha suas redações corrigidas por profissionais capacitados. O Enem Action também disponibiliza um teste vocacional e simulados, permitindo que os alunos pratiquem e se preparem para a prova mais importante do Brasil.