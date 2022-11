Redação Enem 2022: as 5 competências cobradas na prova; entenda

A redação é a única prova discursiva do Enem 2022, aplicada no dia 13 de novembro; conheça as cinco competências, como são avaliadas e pontuação

Um bom desempenho na redação pode fazer diferença no resultado final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para alcançar um resultado satisfatório na prova discursiva é preciso seguir e compreender os critérios de avaliação usados pelos organizadores da prova.



A redação deste ano será realizada no primeiro dia de aplicação do Enem, domingo, 13 de novembro (13/11). Na ocasião, os participantes também precisarão responder noventa questões objetivas, de múltipla escolha, de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas.

Redação Enem 2022: entenda as cinco competências



Abaixo, confira as cinco competências cobradas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na redação e como elas são avaliadas.

Competência I

Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa

É avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, como acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Ainda são analisadas a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase.

Competência II

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.

Avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente.

Competência III

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

O candidato precisa elaborar um texto que apresente, claramente, uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto.

Competência IV

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação

São avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias.

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores.

Competência V

Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural

Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo.

A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos.

Redação Enem 2022: qual a pontuação das cinco competências?

Cada uma das cinco competências, que avaliam todos os aspectos do texto da redação, podem valer, no máximo, 200 pontos. Esses pontos, por sua vez, são divididos em patamares de 40, ou seja: cada competência conta com cinco níveis de desempenho.

De acordo com a qualidade do texto produzido pelo vestibulando, o corretor da redação poderá decidir em que nível ele se encontra em cada uma das competências:

0 pontos: Desclassificado

40 pontos: Precário

80 pontos: Insuficiente

120 pontos: Mediano

160 pontos: Bom

200 pontos: Ótimo



Enem 2022: é possível zerar a redação?

Sim, existem duas formas de zerar a redação do Enem: a primeira é zerar todas as competências e desobedecer todas as competências da prova. Abaixo veja alguns exemplos que podem resultar em um zero na redação:

Fugir totalmente do tema proposto;



Escrever com letra ilegível;

Não escrever um texto dissertativo-argumentativo;

Escrever menos que sete linhas;

Escrever o texto em língua estrangeira;

Escrever trecho desconexo da redação;

Usar símbolos, desenhos, nome, assinatura, rubrica e demais impropérios;

Copiar partes do texto motivador ou das outras provas;

Ferir os Direitos Humanos;

Usar caneta de qualquer cor que não seja preto.

Com informações do Ministério da Educação

