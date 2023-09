Enem 2023: locais de prova serão divulgados a partir do dia 16 de outubro

Veja cronograma oficial do Enem 2023. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023

Os locais de provas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 serão divulgados a partir do dia 16 de outubro . Informação será publicada no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

05/11: Ciências Humanas, Linguagens e Redação



12/11: Ciências da Natureza e Matemática

Cronograma do Enem 2023

Cartão do Local de Prova: a partir do dia 16 de outubro

Provas: 05 e 12 de novembro

Divulgação do gabarito: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro (regular) e 16 de março (treineiros)

O edital com o cronograma e regras para o Enem 2023 foi publicado no início de maio. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

Enem 2023: entenda o que é a prova

O Exame Nacional do Ensino Médio foi instituído em 1998 e avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O exame tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados servem de parâmetros para pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os dados obtidos possibilitam também o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais, importantes na elaboração de políticas públicas.

Com Agência Brasil