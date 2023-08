Química para o Enem: entenda sobre os 3 estados físicos

A química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, incluindo a energia envolvida nos processos do dia a dia

A química explora as modificações e características dos elementos que encontramos na natureza e no dia a dia. Tudo o que existe no universo é formado por ela. Nos alimentos, medicamentos, construções, plantas, vestuário, combustíveis e até em nosso organismo, ocorrem diversas transformações químicas.

Matéria e substância

Matéria: é tudo o que tem massa e ocupa espaço, qualquer coisa que tenha existência física ou real. Tudo que existe no universo manifesta-se como matéria ou energia. Pode ser líquida, sólida ou gasosa. Exemplos: madeira, ar, água, pedra;

é tudo o que tem massa e ocupa espaço, qualquer coisa que tenha existência física ou real. Tudo que existe no universo manifesta-se como matéria ou energia. Pode ser líquida, sólida ou gasosa. Exemplos: madeira, ar, água, pedra; Substância: possui uma composição característica, determinada e um conjunto definido de propriedades (qualidades);

possui uma determinada e um conjunto definido de propriedades (qualidades); Substância simples: formada por só um elemento químico. Exemplo: ouro (Au), zinco (Zn);

formada por só um elemento químico. Exemplo: ouro (Au), zinco (Zn); Substância composta: formada por vários elementos químicos. Exemplo: água (H2O), sal de cozinha (NaCl, cloreto de sódio).

Além do número de elementos químicos, as substâncias químicas podem ainda ser classificadas quanto ao tipo de ligação que as forma: iônicas, moleculares ou metálicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estados físicos

Diferentes aspectos conhecidos como fases de agregação das substâncias, dependem da temperatura e pressão. Cada substância tem uma faixa de temperatura e pressão na qual ela mantém suas características, mas muda de estado.

1. Fase gasosa

As partículas da substância estão com maior energia cinética. Elas ficam muito distantes umas das outras. Movem-se com muita velocidade e colidem entre si. Os gases podem ser comprimidos, pois existe muito espaço entre as partículas que os compõem. Já os líquidos e os sólidos não podem ser comprimidos.

As partículas da fase líquida são mais unidas (Imagem: Shutterstock) 2. Fase líquida As partículas estão um pouco mais unidas em relação às partículas da fase gasosa. A energia cinética é intermediária entre a fase gasosa e a fase sólida. As partículas nos líquidos fluem umas sobre as outras e se movem.