Censo 2022: veja população de cada município cearense

O Ceará chegou a 8.791.688 habitantes, segundo o Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira, 28. No recenseamento demográfico anterior, de 2010, Estado somou 8.452.381.

Fortaleza concentra 27,6% da população cearense, com 2.428.678 habitantes. A capital cearense superou Salvador e passou a ser a quarta cidade mais populosa do Brasil.

O segundo município mais populoso é Caucaia, localizado na Região Metropolita de Fortaleza (RMF), com 355.679 residentes. Em seguida, Juazeiro do Norte, localizado na região do Cariri, ao sul do Estado, soma 286.120 habitantes.

Em quarto, Maracanaú, município localizado na RMF, reúne 234.392 cearenses. Sobral, município ao norte do Ceará, é o quinto município mais populoso, com 203.023 moradores.

O menor município cearense é Granjeiro, situado no sul do Estado, com 4.841 habitantes. Guaramiranga, cidade serrada, vem em seguida, com 5.654 residentes. Em 2010, Guaramiranga era o município menos populoso, onde residiam 4.164 pessoas. À época, Granjeiro era o segundo com menos habitantes, com 4.629 pessoas.



Censo Demográfico 2022

O Censo Demográfico é feito a cada década, no entanto, devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2020 precisou ser adiada. A coleta de informações nos mais de 5.500 municípios brasileiros foi iniciada em agosto de 2022.

Nesta quarta-feira, 28, os primeiros resultados divulgados do Censo apresentam informações básicas sobre totais populacionais e de domicílios em nível nacional, das grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios.

Saiba população de cada cidade cearense

Veja a lista de municípios cearenses:



Abaiara- 10.038

Acarape- 14.027

Acaraú- 64.806

Acopiara- 44.962

Aiuaba-14.076

Alcântaras- 11.369

Altaneira- 6.782

Alto Santo- 14.155

Amontada- 42.156

Antonina do Norte- 7.245

Apuiarés- 12.893

Aquiraz- 80.243

Aracati- 75.112

Aracoiaba- 25.553

Ararendá- 11.096

Araripe- 19.783

Aratuba- 11.224

Arneiroz- 7.429

Assaré- 21.697

Aurora- 23.714

Baixio- 5.704

Banabuiú- 17.195

Barbalha- 75.033

Barreira- 22.391

Barro- 19.381

Barroquinha- 14.567

Baturité- 35.218

Beberibe- 53.114

Bela Cruz- 32.775

Boa Viagem- 50.411

Brejo Santo- 51.090

Camocim- 62.326

Campos Sales-25.135

Canindé- 74.174

Capistrano- 17.254

Caridade- 16.377

Cariré- 17.632

Caririaçu- 26.320

Cariús- 17.015

Carnaubal- 17.210

Cascavel- 72.626

Catarina- 10.243

Catunda- 10.444

Caucaia- 355.679

Cedro- 22.344

Chaval- 12.462

Choró- 12.113

Chorozinho-20.163

Coreaú-20.952

Crateús-76.390

Crato-131.050

Croatá-17.481

Cruz-29.628

Dep Irapuan Pinheiro-8.932

Ererê-6.474

Eusébio-74.170

Farias Brito-18.217

Forquilha-24.173

Fortaleza-2.428.678

Fortim-17.294

Frecheirinha-15.615

General Sampaio-6.734

Graça-13.801

Granja-53.344

Granjeiro-4.841

Groaíras-10.910

Guaiúba-24.217

Guaraciaba do Norte-42.053

Guaramiranga-5.654

Hidrolândia-17.855

Horizonte-74.754

Ibaretama-11.956

Ibiapina-23.965

Ibicuitinga-11.611

Icapuí-21.433

Icó-62.622

Iguatu-98.064

Independência-24.024

Ipaporanga-11.575

Ipaumirim-12.083

Ipu-41.081

Ipueiras-36.798

Iracema-14.001

Irauçuba-23.915

Itaiçaba-7.536

Itaitinga-64.648

Itapajé-46.426

Itapipoca-131.123

Itapiúna-17.841

Itarema-42.726

Itatira-20.424

Jaguaretama-17.232

Jaguaribara-10.356

Jaguaribe-33.726

Jaguaruana-31.701

Jardim-27.411

Jati-7.861

Jijoca de Jericoacoara-25.555

Juazeiro do Norte-286.120

Jucás-23.922

Lavras da Mangabeira-30.802

Limoeiro do Norte-59.560

Madalena-16.896

Maracanaú-234.392

Maranguape-105.093

Marco-25.799

Martinópole-10.846

Massapê-37.697

Mauriti-45.561

Meruoca-15.162

Milagres-25.900

Milhã-13.999

Miraíma-14.196

Missão Velha-36.822

Mombaça-37.735

Monsenhor Tabosa-17.149

Morada Nova-61.221

Moraújo-8.256

Morrinhos-22.753

Mucambo-13.666

Mulungu-10.569

Nova Olinda-15.399

Nova Russas-30.699

Novo Oriente-27.545

Ocara-24.493

Orós-19.675

Pacajús-70.534

Pacatuba-81.238

Pacoti-11.186

Pacujá-6.175

Palhano-9.346

Palmácia-10.242

Paracuru-38.691

Paraipaba-32.216

Parambu-31.445

Paramoti-10.384

Pedra Branca-40.187

Penaforte-8.972

Pentecoste-37.813

Pereiro-15.274

Pindoretama-23.345

Piquet Carneiro-16.616

Pires Ferreira-10.606

Poranga-12.065

Porteiras-17.050

Potengi-8.833

Potiretama-5.974

Quiterianópolis-20.213

Quixadá-84.165

Quixelô-15.910

Quixeramobim-82.122

Quixeré-20.874

Redenção-27.214

Reriutaba-18.606

Russas-72.928

Senador Pompeu-24.266

Senador Sá-7.262

Saboeiro-13.854

Salitre-16.633

Santa Quitéria-40.183

Santana do Acaraú-30.628

Santana do Cariri-16.954

São Benedito-47.640

São Gonçalo do Amarante-54.021

São João do Jaguaribe-5.855

São Luís do Curu-10.822

Sobral-203.023

Solonópole- 18.179

Tabuleiro do Norte- 30.652

Tamboril- 24.815

Tarrafas- 7.529

Tauá- 61.223

Tejuçuoca- 17.154

Tianguá- 81.506

Trairi- 58.415

Tururu- 15.412

Ubajara- 32.767

Umari- 6.871

Umirim- 17.470

Uruburetama- 20.189

Uruoca- 13.746

Varjota- 18.105

Várzea Alegre- 38.984

Viçosa do Ceará- 59.712