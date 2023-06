Censo 2022: Catarina, no Ceará, é município com maior queda populacional no Brasil

Catarina está localizada no Sertão dos Inhamuns, no centro-sul do Ceará

Catarina, município do Ceará, teve a maior redução média anual no número de residentes do Brasil. A taxa de crescimento demográfico da cidade, que consiste no percentual de aumento médio anual de residentes em um espaço geográfico, foi de -4,89% nos últimos 12 anos.

O dado é do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado nesta quarta-feira, 28.

LEIA: Fortaleza supera Salvador e se torna a quarta cidade mais populosa do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso é percebido quando comparada a população da cidade registrada no Censo 2010 e a computada no Censo 2022. De 18.745 pessoas, em 2022 apenas 10.243 vivem no local. A taxa significa que, em média, Catarina perdeu 4,89% dos residentes anualmente.

Nos primeiros lugares do ranking das cidades que mais perderam residentes, Catarina está acompanhada por Santana do Araguaia (PA), com -4,48%, Salgadinho (PE), com -3,97%, Ministro Andreazza (RO), com -3,85%, e Campo Alegre (AL), com -3,8%.

A Prefeitura de Catarina foi procurada para comentar os dados, mas não se manifestou até a publicação desta matéria.

Censo 2022: veja população de cada município cearense



Onde fica Catarina, no Ceará?

Catarina fica a 403,4 km de Fortaleza, capital do Ceará, e está localizada na região do Sertão dos Inhamuns. A cidade faz divisa com Acopiara, Arneiroz e Saboeiro. Antes de sua emancipação em 1957, o município já foi distrito de Saboeiro e de Tauá.

A localidade também já foi chamada de Serra da Catarina e de Santa Catarina. O principal evento cultural da cidade é a festa de São José, comemorada no dia 19 de março. O santo é considerado padroeiro do município.

Apesar da baixa populacional, Catarina não é o menor município do Ceará. O Estado tem 23 cidades com ainda menos residentes.

Censo Demográfico 2022

O Censo Demográfico é feito a cada década, no entanto, devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2020 precisou ser adiada. A coleta de informações nos mais de 5.500 municípios brasileiros foi iniciada em agosto de 2022.

Nesta quarta-feira, 28, os primeiros resultados divulgados do Censo apresentam informações básicas sobre totais populacionais e de domicílios em nível nacional, das grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios.