Madrugada desta quarta-feira, 3, é praticamente sem chuvas no Ceará

A madruga desta quarta-feira, 3, foi de poucas chuvas no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, diversas áreas pequenas espalhadas pelo Estado tiveram episódios isolados. Nestes casos, as chuvas foram pontuais e passageiras.

As macrorregiões com precipitação foram Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri. Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba tiveram tempo seco ao longo da noite.

Para o restante do dia, pouco deve mudar. A previsão da Funceme é de céu variando entre parcialmente nublado e sem nuvens para todo o Estado, com baixa possibilidade de chuva isolada.

