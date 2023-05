Dia do Trabalhador: Caminhada Mariana reúne multidão de católicos no Crato

Centenas de católicos participaram nesta segunda-feira, 1º de maio, da tradicional Caminhada Mariana, no Crato, na Região do Cariri. Realizado há mais de 30 anos, o evento religioso é tradição no Dia do Trabalhador entre os devotos de Nossa Senhora de Fátima. O trajeto, de aproximadamente cinco quilômetros, teve como destino o monumento da santa, localizado no bairro Barro Branco.

O cortejo partiu da igreja de São Francisco, às seis da manhã, e percorreu as principais ruas e avenidas da cidade até chegar ao Santuário de Fátima, por volta das 7h30min. No percurso, os fiéis entoaram cânticos em homenagem à santa e seguraram faixas e cartazes com alusões à Campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é "Fraternidade e Fome". Pessoas de todas as idades participaram do momento.

Uma caminhonete que carregava o andor da santa puxou a procissão durante todo o percurso junto com um trio elétrico. Na chegada ao Santuário, os fiéis participaram de uma acolhida e em seguida assistiram à bênção dos trabalhadores. A programação foi encerrada com um café da manhã comunitário.

Pelo calendário religioso, a Caminhada Mariana marca oficialmente a abertura da trezena de Nossa Senhora de Fátima, que tem o ápice dos festejos no 13 de maio, data dedicada à santa pela Igreja Católica. É neste período do ano que a estátua com a imagem da santa recebe o maior número de visitações. Com 45 metros de altura, o monumento é maior do que a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros, e que a do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, que mede 27 metros.

