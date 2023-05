Mãe dá à luz dentro de kombi em Aracati e é socorrida por bombeiros

Bombeiros auxiliaram no pós-parto de um bebê em Aracati, a 147,3 quilômetros de Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira, 1º. A mãe de 25 anos deu à luz a primeira filha no interior de uma kombi por volta de 1h15min, auxiliada por sua tia, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Bombeiros seguem buscas por pescador desaparecido no rio Coreaú, em Camocim; SAIBA MAIS

O veículo foi estacionado próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros de Aracati, na rodovia CE 040, e os agentes atuaram nos procedimentos pós-parto. Além da higiene da bebê, que recebeu o nome de Lara Clara, realizaram o corte do cordão umbilical e a verificação de respiração, temperatura e aquecimento corporal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital e Maternidade Santa Luísa de Marillac, no centro de Aracati, em condição de saúde estável, conforme o CBMCE.



Sobre o assunto Preço médio da gasolina dispara e chega ao maior valor do ano no Ceará

Horóscopo mensal: veja a previsão completa de maio para os 12 signos

Capivara Filó é devolvida a influenciador no AM; entenda o caso

Tags