Município de Cariré registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará

O município de Cariré, localizada a cerca de 287 km de Fortaleza, registrou o maior volume de chuva das últimas 24 horas no estado. A cidade situada na Ibiapaba teve 52 mm observados durante o período e ficou à frente das localidades de Ararendá, também na Ibiapaba, e Granja, no Litoral Norte, que obtiveram, respectivamente, 34.2 e 33 milímetros.



Segundo dados do calendário de chuvas da Fundação Cearense de Recursos Hídricos (Funceme), a cidade se junta a outros 119 municípios que já registraram chuvas este mês. Ainda segundo o calendário, os municípios de Ipu, com 54 mm, Ibiapaba, com 47.1 mm e Paracuru com 45.2 mm, são os que possuem maior média de chuvas até o momento.



Também foram registradas chuvas em outras 62 cidades entre as manhãs de ontem e hoje. Assim como previsto pela Fundação em nota, as precipitações atingem todas as oito macrorregiões do Ceará, o que deve ser uma característica dos primeiros dias de maio, último mês da quadra chuvosa.

O órgão explica que as precipitações estão associadas à localização da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que somada a fatores locais como, atuação do sistema de brisa, calor, umidade e interação dos ventos com o relevo, tem ocasionado as chuvas.

Previsão para os próximos dias



A Funceme ainda sinaliza para a possibilidade de chuvas isoladas e passageiras nesta terça-feira, 2, em todas as macrorregiões do Ceará, com destaque para o Centro Sul, onde devem ocorrer os maiores acumulados.



Já para a quarta, 3, a tendência é de que o céu varie entre nublado e parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.



Na quinta, 4, são esperadas chuvas pontuais durante o período da manhã no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Já durante o resto do dia, as ocorrências devem se apresentar de forma fraca e isolada ao longo do estado.





