Maranguape registra quarto tremor de terra em dois dias

Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registrou outro tremor de terra na noite dessa terça-feira, 2. As informações são do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

É o quarto sismo na cidade em menos de 48 horas. Os três primeiros episódios haviam acontecido na tarde e na noite da segunda-feira, 1º, e na tarde dessa terça-feira. Dentre todos os registros, o da noite de terça-feira foi o mais fraco.

Na segunda-feira, um sismo de magnitude 2.1 mR ocorreu às 13h26min. Às 18h11 min foi registrado outro, de 1.8 mR. Na terça-feira às 20h40min aconteceu mais um tremor, com 2.1 mR. Às 22h20min, por fim, ocorreu o mais recente, atingindo apenas 1.6 mR.

Pela baixa magnitude, os terremotos no Ceará não costumam causar danos físicos ou vitimar pessoas. Muitas vezes a ocorrência é detectada apenas por sismógrafos - aparelhos que medem os tremores de terra.

Alguns mais intensos, com magnitude próxima a 2 mR, podem ocasionar sons altos e tremor de terra notável. Abaixo disso, porém, apenas os equipamentos são capazes de registrar a ocorrência, e os efeitos físicos são imperceptíveis.

Mais notícias do Ceará

