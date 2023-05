Feirão da Receita Federal beneficiará instituições de caridade do Ceará

O Lar Amigos de Jesus, juntamente com Lar da Paz, Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim, Projeto Resgate e Pequeno Nazareno, terão um Bazar Solidário com produtos abaixo do valor de mercado, doados pela Receita Federal. O evento começa nesta quarta-feira, 4, e se estende até segunda, dia 8. A venda de produtos será realizada na Avenida 0, unidade 1, no quilômetro 23 da BR-116, sentido Itaitinga, ao lado do Grupo Ibiapina.

Dentre os produtos à venda, estarão celulares, perfumes, roupas, artigos de pesca, ferramentas e brinquedos, disponibilizados pelo Programa Receita Cidadã, da Receita Federal. O valor arrecadado no feirão será dividido igualmente entre as cinco instituições.

Os portões serão abertos às 8 da manhã, com acesso liberado até as 17 horas, mediante compra de ingresso, no valor de R$ 10. A compra dos bilhetes será realizada apenas em espécie. Cada pessoa poderá comprar até R$ 2 mil em produtos, e o pagamento pode ser feito em dinheiro e em cartões de débito ou crédito. Pessoas jurídicas não poderão realizar compras no evento.

Para melhorar a organização e o fluxo de pessoas no evento, foram estabelecidos limites de tempo e de aglomeração no local. “Será permitida a entrada de grupos de até 50 pessoas, com permanência de, no máximo, 20 minutos. Não haverá privilégios. Todos terão de entrar na fila e aguardar a sua vez” afirma a presidente do Lar Amigos de Jesus, Irmã Conceição.



Serviço

Bazar Solidário – produtos doados pela Receita Federal



Quando: 4 a 8 de de maio de 2023, das 8 às 7 horas

Onde: Galpão na BR-116, sentindo Itaitinga - exatamente no retorno do km 23, ao lado do grupo Ibiapina

Ingresso: R$ 10

Confira mais informações sobre o bazar nas redes sociais das instituições:

Lar amigos de Jesus: https://www.instagram.com/laramigosdejesus/

Lar da Paz: https://www.instagram.com/lardapaz.ctldp/

Movimento Saúde Mental: https://www.instagram.com/movimentosaudemental/

O Pequeno Nazareno: https://www.instagram.com/opn_oficial/

Projeto Resgate: https://www.instagram.com/ctprojetoresgate/

