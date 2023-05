Perita cearense sugere método de identificação para novas drogas; entenda

Segundo relatório feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o número de novas substâncias psicoativas nos mercados de drogas ilícitas aumentou seis vezes na última década. O cenário apresenta um desafio mundo afora, pois algumas destas substâncias não são exatamente "novidade": são compostos pré-existentes com pequenas mudanças moleculares, suficientes para que as drogas continuem com os mesmos efeitos, mas consigam driblar as forças de segurança.

Perita criminal federal e vice-diretora regional da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais (APCF), Conceição Lucena explica ao O POVO que o impacto dessas alterações está na identificação. “Surgiu a necessidade de criar técnicas para identificar essas drogas, porque às vezes as metodologias disponíveis em laboratório não conseguem decifrá-las rapidamente, o que dificulta a perícia”, relata.

A principal rota de chegada dessas substâncias ao Ceará ocorre via Correios, diz Conceição. Ela destaca que os bloqueios para identificar as novas drogas têm implicações na segurança pública, e exemplifica: “A pessoa chega no hospital porque passou mal em uma festa e os amigos levam as drogas para mostrar o que ela ingeriu, e muitas vezes a droga ainda não existe, não possuem identificação, impedindo que a equipe médica possa diagnosticar e salvar aquela vida”.

Um dos métodos possíveis para a identificação é o raio X de monocristal, sobre o qual Conceição discorre e sugere, junto de outros pesquisadores, em artigo publicado pela Sociedade Brasileira de Química. O processo induz um feixe de raio X através de um cristal da substância que está sendo estudada, criando um padrão a ser interpretado. Com isso, é possível entender a estrutura atômica e molecular das substâncias, e ajudar na compreensão e comunicação entre os órgãos responsáveis. (Colaborou Karyne Lane)

