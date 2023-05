Tauá registra maior chuva das últimas 24h no Ceará; veja previsão

Volumes se concentraram no Sertão Central e Inhamuns, que registrou 18 municípios com chuva. Veja previsão do tempo para esta segunda-feira, 1º

O município de Tauá, a 347 quilômetros de Fortaleza, registrou o acumulado de 48,3 milímetros (mm) de chuvas nas últimas 24 horas. A cidade, localizada no Sertão Central e Inhamuns, teve a maior precipitação do Ceará até as 8h30min desta segunda-feira, 1º, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Hidrolândia, a 259 quilômetros da Capital cearense, e Tarrafas, a 440 quilômetros, registraram 40 milímetros (mm) de chuvas, cada um. Conforme a Funceme, choveu em 72 dos 86 municípios cujos dados relativos a precipitações foram atualizados às 9h19min.

A região do Sertão Central e Inhamuns registrou o maior número de cidades com chuva, com 18 localidades.

Para esta segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho, a previsão é de ocorrências isoladas ao longo de todo o Estado, segundo a Funceme. O céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens nas oito macrorregiões, com maior possibilidade de chuvas para as regiões Cariri, Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns. As demais localidades devem ter precipitações.

Os dados da Funceme preveem céu variando de nublado a parcialmente nublado nesta terça, 2, e quarta-feira, 3, com altas chances de chuvas isoladas em todas as macrorregiões. O órgão explica que a razão das chuvas vem do avanço nas áreas de instabilidade vindas do leste nordestino. Há influência de fatores locais, como atuação do sistema de brisa, calor, umidade e interação dos ventos com o relevo.



