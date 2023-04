Feriado do Dia do Trabalho: saiba o que funciona em Fortaleza

Na próxima terça-feira, 1º, será comemorado o Dia do Trabalho em todo o País. Em virtude do feriado, alguns estabelecimentos de Fortaleza irão paralisar as atividades ou funcionar em expediente especial.

O POVO preparou um lista com os horários dos serviços essenciais para a população durante a data.

Shoppings



Centro Fashion: Não haverá expediente. O empreendimento volta a atender na terça-feira, 2, em horário tradicional, das 9 às 19 horas.

North Shopping Fortaleza: Lojas e quiosques estarão fechados no Dia do Trabalho. A praça de alimentação funciona das 11 às 22 horas e o Restaurante Coco Bambu, das 11 às 23 horas. O Super Lagoa estará aberto das 7 às 21 horas. Os atendimentos na Clínica Sim serão realizados das 6 e às 20 horas. Prevtop, Smartfit, Loterias Santiago, Oftalmoclinica e Nest estarão fechadas.

North Shopping Jóquei: Lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação estará aberta das 11 às 22 horas. Clubinho do Mar, Dinotoon e Game Station funcionam normalmente.

Shopping Via Sul: Lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação funcionará das 11 às 22 horas. Clínica Sim realiza atendimentos das 7 às 20 horas.

RioMar Kennedy: Lojas e quiosques estarão fechados, mas as farmácias funcionam normalmente. A praça de alimentação estará aberta das 10h30min às 22 horas. O Restaurante Kina do Feijão Verde abre das 11 às 22 horas, assim como a Cervejaria Turatti. A Clínica Abtran funciona das 8 às 17 horas, já a Clínica Sim abre às 6h30min, com encerramento às 20 horas. A lavanderia tem expediente das 7 às 22 horas.

RioMar Fortaleza: Assim como o RioMar Kennedy, as lojas e quiosques estarão fechados, com funcionamento integral de farmácias e praça de alimentação, das 10h30min às 22 horas. Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard funcionam das 12 às 22 horas, mesmos horários do Game Station. A Academia R2 estará aberta entre as 8 e as 16 horas.

Shopping Parangaba: Lojas e quiosques, clínicas médicas e a Casa Lotérica não abrem. Já o cinema (UCI) funciona de acordo com os horários das sessões, que podem ser consultadas em www.ucicinemas.com.br. A academia Selfit terá expediente das 8 às 14 horas. Praça de Alimentação e Studio Games operam das 11 às 22 horas. Game Station encerra as atividades no mesmo horário, mas inicia às 12 horas.

Shopping Iguatemi: Praças, lojas e quiosques de comércio estarão fechados, enquanto as de lazer funcionarão das 10h30min às 22 horas. Restaurantes abrem às 11 horas e fecham às 23 horas. Cinema funciona entre as 13 e as 22 horas. Supermercados atendem das 7 às 22 horas. Laboratório Emílio Ribas abre das 7 às 17 horas. Demais estabelecimentos estarão fechados durante todo o dia.

Shopping Del Paseo: Lojas, quiosques, Caixa Econômica Federal e Lojas Americanas estarão fechadas. A Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) também não terão expediente.

Grand Shopping Messejana: O Grand Shopping terá alteração no seu horário de funcionamento. As salas do cinema Centerplex estarão abertas seguindo a programação normal, assim como a praça de alimentação que abrirá a partir das 11 horas. Já lojas, quiosques, bancos e clínicas não funcionarão.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Dia do Trabalho não é considerado dia útil pela Resolução 4.880, de 23.12.2020, do Conselho Monetário Nacional, e, por isso, não haverá expediente nas agências.

Bares, barracas de praia e restaurantes

A Associação de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE) afirma que bares e restaurantes funcionarão normalmente durante o dia 1° de maio. Neste ano, alguns estabelecimentos que tradicionalmente fecham para a data irão funcionar durante o feriado. As barracas de praia estarão todas abertas.

Confeitarias e padarias

Segundo o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindipan-CE), padarias e confeitarias funcionarão normalmente durante a data festiva.

Farmácias

Drogarias e farmácias de todo o Estado poderão funcionar durante o Dia do Trabalho. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma), o expediente de cada estabelecimento irá depender das eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e da escala de cada local.

Supermercados

Funcionamento normal em toda Fortaleza e na Região Metropolitana, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu)

Lojas em geral

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) confirma que haverá expediente no setor lojista e de materiais de construção nos demais bairros da Capital.

Enel

A Enel Distribuidora Ceará afirma que equipes da companhia irão trabalhar em regime de plantão. As lojas de atendimento estarão fechadas durante todo o feriado.

Metrofor

As linhas Sul, Oeste e o VLT Parangaba-Mucuripe operam em horários especiais nesta segunda-feira, 1º de maio. Os expedientes terminam mais cedo em todas as três linhas, e haverá alteração nos horários de saída dos trens.

O funcionamento das Linhas Sul e do VLT irá começar às 5h30min da manhã de segunda. No metrô, as últimas viagens saem da Estação Chico da Silva (sentido Centro-Pacatuba) às 18 horas e da Carlito Benevides (sentido Pacatuba-Centro), às 18h10min.

Já na linha Oeste, o expediente começa às 9h30min saindo da Estação Moura Brasil e às 10h15min na Estação Caucaia. O encerramento será, respectivamente, às 17h30min e às 16h45min.

>> Confira a tabela dos horários do Metrô de Fortaleza no Dia do Trabalho:

Clique aqui para baixar o PDF.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) atuará em regime de plantão na capital e no interior do Estado durante o Dia do Trabalho. As lojas de atendimento da Cagece estarão fechadas e retomarão o atendimento na terça-feira, 2.



