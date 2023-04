Tejuçuoca e Acaraú registram pequenos tremores de terra neste domingo, 30

Na manhã deste domingo, 30, dois municípios cearenses registraram tremores de terra de baixa intensidade. Tejuçuoca, a 148,5 km de Fortaleza, apresentou tremor de magnitude 1.8 mR e Acaraú, a 233 km de Fortaleza, apresentou tremor de magnitude 2.1 mR (escala de medição de abalos sísmicos).

De acordo com o professor Eduardo Menezes, do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN), esses tremores são provenientes de falhas geológicas que entram em atividade.

“Isso ocorre em função de esforços internos e pressões que as mesmas sofrem no mecanismo natural dos movimentos no interior da crosta terrestre. Inúmeras áreas no globo sofrem esse fenômeno. No Ceará temos várias áreas que são propícias a repetições de atividades sísmicas, ou seja, áreas sismicamente ativas que se manifestam”, explica.

Eduardo diz ainda que o Laboratório de Sismologia monitora todos os tremores, sejam eles provocados por fenômenos naturais como os que resultam da ação humana - como detonações em pedreiras, mineração e, em alguns casos, exploração de petróleo. Ele reforça que todos os dados do Labsis-UFRN são enviados para o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), em Brasília, além das defesas civis de estados e municípios onde os mesmos aconteçam.

“Isso é importante para ações de assistência e orientações em áreas de recorrências de tremores. O monitoramento, mapeamento e acompanhamento de tremores são de grande importância para ações preventivas nos desastres naturais”, completa.

