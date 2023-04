Dia do Trabalho: veja a previsão do tempo para o feriado no Ceará

O feriado do Dia do Trabalho, lembrado nesta segunda-feira, 1º de maio, poderá ser com chuvas em diversas localidades no Ceará. De acordo com a Federação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), estão previstas ocorrências isoladas ao longo de todo o Estado.

Segundo o órgão, o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens nas oito macrorregiões do Ceará. Há maior possibilidade de chuvas para as regiões do Cariri, Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns. As demais localidades devem ter precipitações isoladas durante a data.

Na terça-feira, 2, o céu deve ficar entre nublado e parcialmente nublado com altas chances de chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

As precipitações se iniciam entre a madrugada e o começo da manhã na Faixa Litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Com o avançar do dia, as chuvas devem chegar às demais regiões entre os períodos da tarde e da noite.

A Funceme explica que a razão das chuvas vem do avanço nas áreas de instabilidade vindas do leste nordestino. Fatores locais como atuação do sistema de brisa, calor, umidade e interação dos ventos com o relevo ajudam nas precipitações.

Fortaleza e Região Metropolitana

As chuvas isoladas também vão marcar presença no litoral de Fortaleza nesta segunda. De acordo com a Fundação, as precipitações estão previstas para o período entre a madrugada e o começo da manhã na Capital e Região Metropolitana.

Mas nada que atrapalhe a vida de quem planeja curtir uma praia, já que o sol e o céu com poucas nuvens devem aparecer ao longo do dia.

A previsão é parecida com a de terça-feira, que também terá chuvas nos primeiros momentos do dia, seguidas por céu limpo.

Chuvas deste domingo, 30

A cidade de Iguatu, no Sertão Central e Inhamuns, foi quem registrou o maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas no Estado. O município ficou no topo da lista, com 48 mm, seguido por Ararendá com 39 mm e Senador Pompeu com 37 mm.

Segundo dados da Funceme, choveu em 65 dos 184 municípios cearenses até às 11h05min da manhã de domingo. Os dados seguem em atualização no calendário de chuvas da Fundação.



